Tekerlekli Sandalye Dans Projesi 10. yılını kutluyor

"ÇOK ETKİLENDİM, İŞİN PARÇASI OLMAYI İSTEDİM"



Grup üyelerinden 21 yaşındaki Ece Nazire Tunca, 9 yıldır dans ettiğini, konservatuvarda öğrenci olduğunu belirtti.



Engelli olmamasına karşın projede yer almayı çok istediğini söyleyen Tunca, "Projenin temsilini izlemeye gitmiştim ve orada gerçekten bu ekibin içinde olmak, bu işin bir parçası olmak istedim. Ben de dans etmek, bir şeyler öğrenmek istedim. Öyle olunca öğretmenime rica ettim. Beni de bu ekibe seve seve dahil etti" dedi.



Tunca, uluslararası bir alanda ülke adına ödül almanın mutluluğunu ekip olarak yaşadıklarını kaydederek, "Bu projenin konusu açıldığında benim gerçekten söyleyecek sözüm çok kalmıyor. Tek diyeceğim şey, gelin izleyin, bizim duygularımıza ortak olmanızı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

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