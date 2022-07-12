Tenor Murat Karahan, Berlin Devlet Operası'nda başrolde sahneye çıktı

KLASİK MÜZİK TARİHİNİN ÖNEMLİ İSMİ YÖNETTİ

Dünya opera tarihinin önemli eserlerinden olan Turandot'u, klasik müzik tarihinin önemli isimlerinden Zubin Mehta yönetti.



"ÜLKEMİ TEMSİL ETMENİN ONURUNU, GURURUNU VE MUTLULUĞUNU YAŞADIM"

Karahan temsilin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Dünyanın en önemli opera evlerinden biri olan Berlin Devlet Operası’nda bir Türk sanatçı olarak ülkemi temsil etmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadım. Burada dört temsil gerçekleştirdim. Çocukluğumdan beri çok büyük hayranlık duyduğum Zubin Mehta'nın yönetiminde söylemek rüya gibiydi. Bu akşam Şansölyenin temsile gelip arkada beni bizzat tebrik etmesi de çok büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi oldu."



Çin prensesi Turandot ile Tatar prensi Calaf'ın aşkının anlatıldığı eserde, Karahan ‘Calaf’ı seslendirdi.