Tenor Murat Karahan, Berlin Devlet Operası'nda başrolde sahneye çıktı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Berlin Devlet Operası'nda İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin 'Turandot' adlı eserinde başrolü üstlendi. Karahan'ı izleyenler arasında eski başbakan Angela Merkel de vardı.

Tenor Murat Karahan, Berlin Devlet Operası'nda başrolde sahneye çıktı

Haberler - Anadolu Ajansı 12.07.2022 - 12:37

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Devlet ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Devlet Operası'nda sahnede başrolü üstlendi.

Karahan, eserin Berlin'deki son temsilinde operayı izlemeye gelen eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile diğer davetlilerin büyük beğenisini topladı.

MERKEL DE İZLEYİCİLER ARASINDAYDI

Eski başbakan Merkel, seyirciler tarafından ayakta alkışlanan Karahan ve diğer sanatçıları sahne arkasında tebrik etti.

KLASİK MÜZİK TARİHİNİN ÖNEMLİ İSMİ YÖNETTİ

Dünya opera tarihinin önemli eserlerinden olan Turandot'u, klasik müzik tarihinin önemli isimlerinden Zubin Mehta yönetti.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMENİN ONURUNU, GURURUNU VE MUTLULUĞUNU YAŞADIM"

Karahan temsilin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Dünyanın en önemli opera evlerinden biri olan Berlin Devlet Operası’nda bir Türk sanatçı olarak ülkemi temsil etmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadım. Burada dört temsil gerçekleştirdim. Çocukluğumdan beri çok büyük hayranlık duyduğum Zubin Mehta'nın yönetiminde söylemek rüya gibiydi. Bu akşam Şansölyenin temsile gelip arkada beni bizzat tebrik etmesi de çok büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi oldu."

Çin prensesi Turandot ile Tatar prensi Calaf'ın aşkının anlatıldığı eserde, Karahan ‘Calaf’ı seslendirdi.

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