Tepkilerin odağındaki müze Dwayne Johnson'ın balmumu heykelini düzeltti

Birçok ünlü figürün balmumu heykellerini sergileyen Paris'teki Grevin Müzesi tepkilerin odağında. Müzenin yeni gözdesi Dwayne Johnson heykeli sosyal medyada gündem oldu.

Hızlı ve Öfkeli serisi, Black Adam ve San Andreas filmleriyle tanınan ünlü aktörün heykeli geçtiğimiz günlerde Paris'teki Grevin Müzesi'nde görücüye çıktı. "The Rock" olarak bilinen ve profesyonel güreş dünyasında oldukça tanınan oyuncunun heykeli, oyuncunun ten rengini doğru bir şekilde yansıtmaması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Hatta oyuncunun heykeli, Johnson'ın Hızlı ve Öfkeli serisinden rol arkadaşlı Vin Diesel'e daha çok benzetildi.



Tepkilerin üzerine ünlü oyuncu, müzedeki yetkililere ulaşacağını ve heykelin "güncellenmesi" için harekete geçeceğini söylemişti.

