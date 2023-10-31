Timur Selçuk Babamın Şarkıları gösterisiyle anılacak

Timur Selçuk, "Babamın Şarkıları" gösterisiyle 6 ve 9 Kasım'da AKM'de anılacak. Klasikleşmiş Timur Selçuk şarkıları, Timur Selçuk'un kızı Mercan Selçuk'un koreografisi ve MSDT dansçılarının performansıyla sahneye yansıyacak.

Timur Selçuk'un vefatının 3. yıl dönümünde ücretsiz gerçekleşecek gösteri, Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne üç nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor.



Etkinlikte sanatçının "İspanyol Meyhanesi", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin", "Ekonomi Bilmecesi", "Karantinalı Despina" adlı klasikleşmiş şarkılarına yaptığı klasik bale ve modern dans koreografileri MSDT dansçılarının performansları ve Selçuk'un videoları eşliğinde sahneye konulacak.