Tokat'taki depremler sonrası Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası eski Kur'an kursunun sıvaları dökülünce, Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı.

Tokat'taki depremler sonrası Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı

’ın Sulusaray ilçesinde son günlerde meydana gelen büyüklükleri 4 ile 5.6 arasında değişen depremler sonrası, tarihi bir yapı gün yüzüne çıktı. İlçeye bağlı Buğdaylı köyünde Sulusaray Müftülüğü’ne ait eski Kur'an kursunun sıvaları dökülünce 1895 yılında yapıldığı belirlenen çeşme bulundu.

Tokat'taki depremler sonrası Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı - 1

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Bu bir çeşme kalıntısıdır. 1895 yılında yapılmış, Osmanlı dönemine ait. Bu çeşmemizin üzeri sıva ile kapatılmış, daha sonra yanına yeni bir çeşme yapılmış. Deprem sonrası sıvaların dökülmesi ile birlikte arka planda çeşme ortaya çıkmış. Bu da şunu gösteriyor ki; zaman içerisinde tarihi eserlerin üzeri kapatılsa da depremle birlikte bunlar tekrar ortaya çıkabiliyor. Osmanlı döneminde yapılan, Selçuklu ve daha önceki yapılan yapılar aradan geçen yüzlerce yıla rağmen, pek çok depremi görmesine rağmen halen ayaktadır. Bu eserler çok sağlam bir şekilde yapılıyor" dedi.

Tokat'taki depremler sonrası Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı - 2

SEBASTAPOLİS ANTİK KENTİ SULUSARAY’DA

Sulusaray ilçesinde, M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti'nde 1987 yılında ilk kazı çalışmaları başladı. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden önemli izler taşıyan antik kentte, çalışmalar farklı tarihlerde devam etti. 'Büyük azametli şehir' anlamına gelen Sebastapolis'teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulunmuştu.

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