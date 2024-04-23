Tokat'taki depremler sonrası Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Bu tarihi eser bir çeşme kalıntısıdır. 1895 yılında yapılmış, Osmanlı dönemine ait. Bu çeşmemizin üzeri sıva ile kapatılmış, daha sonra yanına yeni bir çeşme yapılmış. Deprem sonrası sıvaların dökülmesi ile birlikte arka planda çeşme ortaya çıkmış. Bu da şunu gösteriyor ki; zaman içerisinde tarihi eserlerin üzeri kapatılsa da depremle birlikte bunlar tekrar ortaya çıkabiliyor. Osmanlı döneminde yapılan, Selçuklu ve daha önceki yapılan yapılar aradan geçen yüzlerce yıla rağmen, pek çok depremi görmesine rağmen halen ayaktadır. Bu eserler çok sağlam bir şekilde yapılıyor" dedi.

SEBASTAPOLİS ANTİK KENTİ SULUSARAY’DA



Sulusaray ilçesinde, M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti'nde 1987 yılında ilk kazı çalışmaları başladı. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden önemli izler taşıyan antik kentte, çalışmalar farklı tarihlerde devam etti. 'Büyük azametli şehir' anlamına gelen Sebastapolis'teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulunmuştu. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun