Trabzon'da 14. Uluslararası Sanat Günleri başladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sanatevi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trabzon'un sanat şehri olduğunu söyledi. Kentin iki kültür sanat merkezine ihtiyacı olduğunu belirten Genç, "Birini Avni Aker'in olduğu bölgede iki dönüm alanda planlıyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Orada daha butik tarzda bir kültür sanat merkezi olacak. Hedefimiz bütün kültürel ve sanatsal disiplinlerin eş zamanlı icra edilebileceği büyük bir kültür sanat merkezi inşa etmek." dedi.



Genç, Trabzon'un yaşanabilir şehirler arasında 10'uncu sırada olduğunu ifade ederek, "Bu işin içerisinde kültür, sanat ve birçok değer var. Onun için bu özelliklerimizi, güzelliklerimizi, değerlerimizi daha da zenginleştireceğiz. Bu alanlara daha çok hizmet ederek geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Bu şehirdeki bütün faaliyetler bu şehrin değerleri, güzellikleri, özellikleri güzel insanları içindir." diye konuştu.



Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ise Uluslararası Sanat Günleri'nin önemine değinerek, emek veren herkese teşekkür etti. Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özçilingir, Ortahisar'ın yerel ve uluslararası kültür sanat etkinliklerinde buluşma noktası haline gelmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.



Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç da etkinliklere alanında önemli ve başarılı isimlerin katılacağını belirterek, sanat etkinliklerine farklı bir anlayış getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.



Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Afganistan, Rusya, İran ve Gürcistan'dan sanatçıların katılımıyla 9 Haziran'a kadar sürecek 14. Uluslararası Sanat Günleri'nde, resim, fotoğraf ve el sanatları sergileri, dinleti, söyleşi, imza günü, konser gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

