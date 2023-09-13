Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" 113. kez kurulacak: Pavli Panayırı nedir, nerede, ne zaman gerçekleşecek?

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan, halk arasında "Sonbahar Panayırı" ve "Pomak Bayramı" diye de anılan "Pavli Panayırı",14-17 Eylül'de misafirlerini ağırlayacak..
Pehlivanköy Belediyesinden yapılan açıklamada, geleneksel hale gelen ilçenin tanıtımı ve ekonomisine katkı sunan panayırın her yıl eylül ayında kurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada panayırın 14-17 Eylül gerçekleştirileceği bildirildi.
PAVLİ PANAYIRINDA NELER YAPILIYOR?
Panayır Ergene Nehri kenarında kuruluyor.
Tezgahlar, açık hava lokantaları ile lunaparkın bulunduğu panayırda yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.
Yöre haklı konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.
Panayır süresince orada olan lunapark alanı ise Roman
eğlence kültürünü görebileceğiniz güzel bir ortam sağlar.
Yaşayan Trakya kültürünü görmek isteyenler için her sene gerçekleştirilen panayır güzel bir fırsat sağlamaktadır.
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