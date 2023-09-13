Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" 113. kez kurulacak: Pavli Panayırı nedir, nerede, ne zaman gerçekleşecek?

PAVLİ PANAYIRINDA NELER YAPILIYOR?

Panayır Ergene Nehri kenarında kuruluyor.



Tezgahlar, açık hava lokantaları ile lunaparkın bulunduğu panayırda yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.



Yöre haklı konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.



Panayır süresince orada olan lunapark alanı ise Roman

eğlence kültürünü görebileceğiniz güzel bir ortam sağlar.

Yaşayan Trakya kültürünü görmek isteyenler için her sene gerçekleştirilen panayır güzel bir fırsat sağlamaktadır.