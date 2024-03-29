Troy Museum Journal yayın hayatına başladı

Gölcük, ilk sayısında 5 makaleyle yayın hayatına başlayan derginin, Troya'yı konu aldığını ifade etti.



Bu makalelerden birinin Troya Müzesi'ndeki Helenistik Dönem ağırlık koleksiyonunun ele alındığını bildiren Gölcük, "Bir başka makale de Lampsakoslu bir vatandaşa ait onurlandırma yazıtı ilk kez duyurulmuş oldu. Bir başka makalede Tevfikiye köyünde ilk defa ortaya çıkan Troya'daki kaynak mağarasının benzeri olan yapay su mağarası ilk defa tanıtılmış oldu. Böylece Troya Müzesi bir müze olmanın dışında bir enstitü gibi çalışmaya devam edecek." diye konuştu.



Gölcük, yayın ekibiyle bundan sonraki sayılarda daha başarılı işler ortaya koymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.