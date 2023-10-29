Türk filmi Rosinante Japonya'da gösterildi

VİZYON TARİHİ 2024 YAZ MEVSİMİ



Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde kırmızı halı, açılış seremonisi, gösterimdeki hassasiyetlerin dikkatini çektiğini kaydeden Gündüzalp, şunları söyledi:



"TIFF-JP, yeni yönetmen keşfetmesi, yeni yönetmen yetiştirmesi ve festival dünyasına katmasıyla ünlü. Her yıl festivaller, taze iş peşinde koşuyorlar. Filmimizin taze ve yenilikçi olduğunu düşünüyoruz. Özellikle ilk yönetmenlerin kendi sesini bir şekilde bulabilmek için risk alması gerekiyor. Bunu yaptığınız sürece bir şekilde dünyanın bir noktasında festivalde, jürilerin beğenisini kazanacağını, bir şekilde keşfedileceğini düşünüyorum. İnsana dair bir meselesi, derdi varsa bir yerde karşılık buluyor. İyi bir film bir şekilde karşılık bulur diye düşündük, yankısını burada görüyoruz. Şimdi Tokyo'dayız. Aslında film, hangi festivale gitmek istediğini o bizden daha iyi biliyor, film sizden bağımsız hareket etmeye başlıyor. Sadece filmin istediği görüntü planlarını vermek lazım."



Gündüzalp, 110'u aşkın ülke ve yaklaşık 2 bin başvuru arasından "Rosinante"yi TIFF-JP'de getirebilmenin gururunu, ekibi adına yaşadığını ifade ederek, filmin vizyona girişinin en erken 2024 yaz mevsimi olarak planlandığını bildirdi.

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