Türk Tarih Kurumu, Cumhuriyet'in 100. yılı için tüm üniversitelerde 2 bin eserlik kitaplık kuracak

100'ÜNCÜ YILA ÖZEL "TÜRKİYE'DE TARİHÇİ BULUŞMALARI" DÜZENLENECEK

Özgen, 100'üncü yıla özel, "Türkiye'de Tarihçi Buluşmaları" projesini başlattıklarını belirterek, buluşmaların ilkini 30 Ekim'de Eskişehir'de yapacaklarını söyledi.



"Eskişehir'deki tüm tarih öğretmenlerimizi ve üniversitelerdeki tüm tarih hocalarımızı bir araya getirerek, onların tarih alanındaki gelişmeleri, Cumhuriyetimizin kazanımlarını yakından takip etmeleri ve gençlerimize okullarda anlatmaları için bir çalıştay yapacağız." diyen Özgen, 2024'te bu projenin devam edeceğini söyledi. Özgen, "100'üncü yıl dolayısıyla TTK olarak, Türkiye'deki tüm üniversitelerin merkez kütüphanelerine kurum yayınlarımızdan oluşan 2 bin kitaptan oluşan Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı kuracağız. Bunun ilkinin açılışını 30 Ekim'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitelerinde yapacağız. 2024'ün sonuna kadar tüm üniversitelerimizin kütüphanelerinde kitaplarımızı göndermiş olacağız. 100. yılda gençlerimize, insanımıza ulaşmak üzere kalıcı faaliyetler yapmaya da devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Bilim, Kültür ve Sanat Konferanslarını Türk Tarih Kurumu Konferans Salonunda ayda bir yapacak şekilde başlattıklarını belirten Özgen, "26-27 Aralık 2023'te Türkiye'de Tarih Yazıcılığı Sempozyumu yapacağız. '100 yılda tarih yazıcılığında nereden nereye geldik? Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın koyduğu vizyonun neresindeyiz?' konularını tartışacağımız çok önemli bir etkinlik." diye konuştu.



100'ÜNCÜ YILDA BURSİYER SAYISI 1250'YE ÇIKACAK

Özgen, Türkiye'nin siyasi ve iktisadi bağımsızlığının sosyal bilimlerin güçlenmesinden geçtiğinin farkında olduklarını, bu sebeple üniversite sınavında ilk 30 bine ve tarih, sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, felsefe, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilim bölümlerinde okuyan öğrencilere kurumun burs verdiğini belirterek, "Bugün itibarıyla lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası olmak üzere 950 bursiyerimiz var. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına bu sene ilana çıkıyoruz. 300 kişiye daha burs vereceğiz. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bu yılın sonunda 1250 kişiye burs vermiş olacağız. Doktora için 9 bin lira, yüksek lisans için 6 bin lira burs vereceğiz. Sosyal bilimlerin gelişmesi, tarihçiliğin ve tarih çalışmalarının gelişmesi açısından son derece önemli." diye konuştu.



Kurumunun kuruluşundan bugüne 2 bin 200 çeşit kitap yayınladığını belirten Özgen, şunları kaydetti:



"Kurumumuzun görev alanına giren tarih, arkeoloji, coğrafya, sanat tarihi gibi çok değişik alanlarda yayın faaliyetlerimiz devam ediyor. 2023 itibarıyla 200'ün üzerinde, daha önceki yayınlarımızın tıpkı basımları da dahil olmak üzere yayın yapıyoruz. Basmış olduğumuz yayınların yüzde 40'ına yakınını kamu kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın kütüphanelerine ücretsiz yayın olarak gönderiyoruz."



KAZI DESTEKLERİ SON 5 YILDA ARTTI

Özgen, TTK'nin kurulduğu yıllarda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ve yönlendirmesiyle Türkiye'de arkeolojik kazı faaliyetleri başlattığını ve kurum imkanlarıyla ve personeliyle kazılara destek verdiğini belirtti.



Özgen, TTK'nın kazı ve yüzey araştırmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü, kazılardan çıkan sonuçları da kitaplar ve Belleten, Höyük dergileriyle bilim dünyasına sunduğunu belirterek, "Kurumumuz son beş yılda kazılara destek faaliyetlerini artırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla imzaladığımız protokolle 2023'te 133 kazıya, son 5 yılda ise destek miktarı ve kazıda arkeolojik sahada yapılan çalışmalar arttığı için 500 kazıya destek verdik. Kazılarının sonuçlarının tartışıldığı bir çalıştayı da ekim ayı içinde gerçekleştirdik." diye konuştu.



Cumhuriyet'in 100'üncü yılının Türk milleti için hayırlı olmasını temenni eden Özgen, "TTK olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın gösterdiği vizyon çerçevesinde Türk milletinin, Türk devletinin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için bize kanunlarda ve anayasalarda verilen görevleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi. Kurumdaki özel eserlerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde, tarih, dil ve edebiyat çalışmalarında kullandığı kara tahtayı gösteren Özgen, "Atatürk'ün kullandığı tahtayı 1940'lardan bugüne kurumumuzun toplantı salonunda muhafaza ediyoruz." ifadesini kullandı.

