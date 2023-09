Türk yapımı "Ukrayna Savaş Günlükleri"ne Emmy ödülü

TRT World tarafından hazırlanan "Ukraine Wartime Diaries" (Ukrayna Savaş Günlükleri) adlı yapım, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Emmy Ödülleri'nde "Haber ve Güncel Olaylar" kategorisinde binlerce eser arasından ödüle değer görüldü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT World'ün aldığı Uluslararası Emmy Haber Ödülü'nün Cumhuriyet'in 100. yılında kazanılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Bu ödülü ilk kez Türkiye'ye getirmek, TRT olarak bizim için büyük bir gurur. Çalışma arkadaşlarımın ürettiği güçlü içerikler ve bunların dünya için taşıdığı anlam, etki için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dönüşüm ve başarı yolculuğumuz bundan böyle de sürecek."



Sobacı, ödüle ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "44. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Haber Belgesel' dalında Emmy Ödülü TRT'nin. Bu bir ilk ama son olmayacak. 'Dünyayı dünyaya anlatmak' hedefiyle çıktığımız yolda, destekleri için İletişim Başkanımız sayın Fahrettin Altun'a ve emeği geçen tüm TRT World ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



"AZİMLİ ÇALIŞMANIN KARŞILIĞINI BU ÖDÜLLE ALDIK"

ABD'nin New York kentinde düzenlenen törene, TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi ve TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar katıldı.



TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi, "Gururluyuz mutluyuz. Aldığımız bu ödül TRT World'ün uluslararası habercilik ve yayıncılıkta ulaştığı noktanın ispatıdır. Başta Off The Grid ekibi olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.



TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar, "Bu ödül her şeyden önce TRT World'ün, TRT kurumumuzun ne kadar başarılı olduğunu, uluslararası standartlarda yayın ve gazetecilik yaptığını göstermiş oldu. Yani ABD'da televizyonculuğun en büyük ödülü bu. İlk defa bir Türk yapımı belgesel, bu ödülü kazandı. O açıdan çok gururluyuz" açıklamasını yaptı.



Belgeseli hazırlayan Mouhssine Ennaimi de yaptığı açıklamada, "Nasıl bir fark yaratacağımızı, henüz söylenmemiş neyi söyleyeceğimizi de bilmiyorduk. Adanmışlık, tutku, sahada azimli çalışmanın karşılığını bu ödülle aldık" değerlendirmesinde bulundu.



Yapımcılardan Alexandre Pauilat ise film için tüm ekibin büyük bir sabır ve özveriyle çalıştıklarını aktararak, "En güzel sözleri yansıtmak, en iyi görüntüleri kurgulamak için uğraştık ve sanırım bu, jüriye ve halka ulaştı" ifadesini kullandı.



Belgesel savaştan sonra Ukrayna'daki sivillerin hayatını ele alıyor

Hakan Hocaoğlu'nun görüntülediği, Ukrayna'da çekilen belgesel, savaşın yıkıcı yüzünü çarpıcı şekilde izleyiciyle buluşturuyor.



Fatih Kibar'ın kurguladığı, Mahmut Sami Çavuş'un tasarımlarını yaptığı haber-belgesel, Rusya ordusunun çekilmesiyle Ukrayna'daki sivillerin hayatlarındaki değişimi ele alıyor.