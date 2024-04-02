Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

HÜLYA KOÇYİĞİT: KELİMELER DÜĞÜMLENİYOR, YERİ DOLMAYACAK



İnanoğlu’nun ölüm haberi üzerine NTV yayınına katılan Hülya Koçyiğit, “Türk sinemasına çok büyük bir iz bıraktığı gerçek. Çok değerli bir dost, çok kıymet verdiğim bir arkadaşım… Senarist, yönetmen, yapımcı, eğitim kurumu açmış bir insan. Uzun zamandır rahatsızdı. İnsan bu kadar sevdiği bir dostunu kaybettiğini duyunca kelimeler düğümleniyor.” dedi.



Koçyiğit, İnanoğlu’nun eserleriyle anılacağını da söyledi, “Yeri dolmayacak.” ifadesini kullandı.



HALDUN DORMEN: YERİ ÇOK BOŞ KALACAK



Sanatçı Haldun Dormen de NTV yayınında İnanoğlu’nun çok yakın dostu olduğunu söyledi. “Yeri çok boş kalacak.” diyen Dormen, İnanoğlu’nun ailesine ve yakınlarına sabır diledi.



MÜJDE AR: SİNEMANIN KENDİSİYDİ



Sanatçı Müjde Ar da İnanoğlu’nun uzun süredir rahatsız olduğunu söyledi. NTV yayınında konuşan Müjde Ar, “Türker İnanoğlu’nu sinemanın bir bireyi olarak ifade etmek hafif kalır. Türker İnanoğlu sinemanın kendisiydi.” ifadelerini kullandı.



İnanoğlu ile dostluğunun 50 yıl öncesine dayandığını anlatan Müjde Ar, “Onun için önce sinema vardı, sonra hayat vardı. Bütün yakın çevresindeki arkadaşlarına inanılmaz bir vefa duyan insandı.” şeklinde konuştu.

4 NİSAN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK



İnanoğlu için 4 Nisan saat 10.00'da Tim Show Center'da tören düzenlenecek. Ardından öğle ezanına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.



Türk sinemasında önemli filmlere imza atan İnanoğlu, cenaze namazından sonra Kanlıca'da aile mezarlığına defnedilecek.