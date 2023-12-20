Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı Asrın Destanı gösterisi ile kutlandı

Cumhuriyeti’in 100’üncü yılı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kutlandı. Asrın Destanı gösterisi ile iki ülkenin birlikte verdiği mücadele, dostluk ve kardeşlikleri vurgulandı. Bu görkemli gösteride; aynı dili konuşan, aynı kültürel mirasa sahip Türkiye ve Azerbaycan’ın geçmişi çok eskilere dayanan birliktelikleri, dostluk ve kardeşliklerini vurgulayan bir hikaye anlatıldı.

Asrın Destanı; her iki ülkenin omuz omuza çarpıştığı savaşları, cesur, fedakar, vatansever halkları, Orta Asya’dan göçle başlayan Türk akınları, iki ulu önderin verdiği mücadeleleri göstererek izleyicilerini geçmişe götürdü. Dans gösterisinde Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere Türk devletlerinin görkemli tarihleri, kültürel zenginlikleri sergilendi. 90 dakika süren 80 dansçının sahne aldığı gösteriye, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, SOCAR Türkiye’nin CEO’su Elchin Ibadov, iş dünyasından temsilciler, özel konuklar, SOCAR Türkiye çalışanları ve medya mensupları katıldı.