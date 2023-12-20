Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı Asrın Destanı gösterisi ile kutlandı

Cumhuriyeti’in 100’üncü yılı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kutlandı. Asrın Destanı gösterisi ile iki ülkenin birlikte verdiği mücadele, dostluk ve kardeşlikleri vurgulandı. Bu görkemli gösteride; aynı dili konuşan, aynı kültürel mirasa sahip Türkiye ve Azerbaycan’ın geçmişi çok eskilere dayanan birliktelikleri, dostluk ve kardeşliklerini vurgulayan bir hikaye anlatıldı.
Asrın Destanı; her iki ülkenin omuz omuza çarpıştığı savaşları, cesur, fedakar, vatansever halkları, Orta Asya’dan göçle başlayan Türk akınları, iki ulu önderin verdiği mücadeleleri göstererek izleyicilerini geçmişe götürdü. Dans gösterisinde Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere Türk devletlerinin görkemli tarihleri, kültürel zenginlikleri sergilendi. 90 dakika süren 80 dansçının sahne aldığı gösteriye, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, SOCAR Türkiye’nin CEO’su Elchin Ibadov, iş dünyasından temsilciler, özel konuklar, SOCAR Türkiye çalışanları ve medya mensupları katıldı.
Gösterinin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, “Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in 100’üncü doğum yıl dönümünü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını büyük sevinç, heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin dünyada eşi benzeri yoktur ve uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Ortak kökenimiz, dilimiz, dinimiz benzer kültürümüz ve paylaştığımız değerler aramızdaki bağların kopmasına izin vermemiştir. Bu güzel, anlamlı akşamda emeği geçen herkese teşekkürlerimiz iletiyorum. Eminim nice 100 yıllar kardeşliğimiz, dostluğumuz devam edecektir” dedi.
Özel gösteri önce açıklamalar yapan SOCAR Türkiye’nin CEO’su Elchin Ibadov ise “2023 yılı bizim için önemli bir yıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı aynı zaman çağdaş Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in 100’üncü doğum yıl dönümünü nedeniyle bu yıla önem verdik. Aynı zamanda bu yıl SOCAR Türkiye’nin 15’inci yılıdır. Bu etkinliğe o yüzden özel olarak hazırlandık. Sanata her zaman önem veren ve bu alandaki faaliyetleri destekleyen bir şirketiz. Bu akşam sergilenecek gösteri de Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere bütün Türk halklarının tarihsel gelişimini, kültürel zenginliklerini, köklerine kurucu liderlerine olan bağlılığını daha da önemlisi Türk’ün mayasında olan egemenliğe olan inancını simgeleyen bir dans gösterisi olacak” ifadelerini kullandı.
80 DANSÇI 6 AY ÇALIŞTI
Gösterinin hikayesini ve hazırlık sürecini anlatan Ibadov, “Dans gösterisi tarihsel gelişimin hikayesini anlatıyor. Azerbaycan ve Türkiye tarihinde de sancı ve umudu hep aynı anda dengede yaşadık. Teatral gösteri de hem o sancıyı hem de gelecekle ilgili umudu simgeliyor. 6 aydır hem Azerbaycan’dan hem de Türkiye’den gelen aslında birbirini tanımayan 80 dansçının uzun saatler fedakarca yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bir gösteriyi izleyeceğiz” diye konuştu.
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