Türkiye gişe rehberi: 2024'ün ilk üç ayında en çok hangi filmler izlendi?

2024 yılında vizyona giren filmlerin ne kadar izlendiği açıklandı. Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 107 yeni filmin vizyona girdiği 3 ayda, toplam izleyici sayısı 14 milyon 252 bin 971'e ulaştı.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının geçmişin ve geleceğin ortasında dev bir maceraya hazırlanmalarını konu alan "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör", en çok izlenen filmler arasında ilk sırada yer aldı. Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ve müziklerini İsmail Fidan'ın üstlendiği yapımı 2 milyon 795 bin 662 kişi izledi. Filmden elde edilen gelir ise 305 milyon 423 bin liraya ulaştı.



"Lohusa"



Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Lohusa", yılın en çok izlenen ikinci filmi oldu. Kıvanç Baruönü'nün yönettiği filmi 2 milyon 124 bin 610 kişi izlerken, yapımdan elde edilen gelir ise 281 milyon 362 bin lira oldu. Özay'ın yanı sıra Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in rol aldığı film, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 günde başlarına gelen komik olayları anlatıyor.



"Kolpaçino 4 4'lük



Şafak Sezer'in, senaryosunu yazdığı "Kolpaçino 4 4'lük", 2 milyon izleyici sınırını aşarak, en çok izlenen filmler arasında üçüncü sırada yer aldı. Kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini beyaz perdeye taşıyan yapım, 2 milyon 100 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir ise 240 milyon 954 bin liraya ulaştı.

