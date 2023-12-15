Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Avrupa Festivaller Birliği üyesi oldu

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun zengin kültürel mirası, bu üyelikle Türkiye Kültür Yolu Festivalleri vasıtasıyla dünya sahnesine taşınacak.



EFA, 40 ülkede yer alan yaklaşık 100 festivali birleştiren ve sanat festivallerini destekleyen bir yapılanma olarak öne çıkıyor.



Efes Kültür Yolu Festivali Birliğin misyonu, "Üye festivallerini Avrupa ve dünya çapında birleştirmek ve temsil etmek, sanatı izleyicilerle buluşturan platformlar sunmak ve kültür-sanata erişim ve katılım hakkını temel bir insan hakkı olarak vurgulamak" diye özetleniyor.



Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin, EFA üyeliğiyle kültür mirasını uluslararası alanda daha etkin bir şekilde tanıtarak, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini dünya sahnesine taşıma misyonunu sürdüreceği bildirildi.