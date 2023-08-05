Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Nevşehir'de başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk durağı olan Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali için Nevşehir'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uçhisar beldesindeki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu festivallerle milletin eşsiz kültürel mirasını şehirlerin medeniyet miraslarıyla buluşturmak üzere güzergahlarda önce rotalar belirlediklerini söyledi.



Ersoy, sonra bu rotalar üzerinde sanatın her dalında, her yaştan ve her kesimden insanın ve yabancı misafirlerin buluşmasını hedeflediklerini, festivallerle kültüre, sanata ve sanatçıya destek olurken başta Türkiye olmak üzere festivallerin gerçekleştirdiği şehirlerin tüm dünyada bilinirliğini artırmayı ve markalaşmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bu yolculuğa 2020 yılında İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladıklarını anımsatan Bakan Ersoy, "Her sene festival yaptığımız şehir sayısını artırarak, bunu tüm Anadolu'ya, tüm Türkiye'ye aşama aşama yayacağız demiştik. Bu bağlamda geçen sene 5 şehirde 7 büyük etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklere geçen sene 20 bine yakın sanatçımız, 4 binden fazla etkinlikte 30 milyondan fazla insanımız ve sanatseverle buluşma fırsatı yakaladılar. Bu sene söz verdiğimiz gibi şehir sayısını arttırarak 11 şehre çıktık ve ilk başlangıcını da bugün Nevşehir'de Kapadokya Balon Festivali ile yapıyoruz. Kapadokya Balon Festivali'ni Erzurum Palandöken, Trabzon, Sümela, Çanakkale Troya, Başkent, Konya Mistik, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu, Diyarbakır Sur, İzmir Efes ve son olarak da Antalya Kültür Yolu Festivalleri izleyecek. Bu arada Başkent Kültür Yolu Festivalinden hemen önce Antep'te Gastro Antep Festivalini de bu festivaller zincirine dahil ettik. Toplam bu yıl 11 ilimizde, 11 festivalde 30 binden fazla sanatçımızı, 4 binden fazla etkinlikte on milyonlarca sanatseverle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

