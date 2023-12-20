Türkiye’nin 100 yılı kitap oldu

Akademisyen Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz tarafından kaleme alınan “Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Değişim: 1923’ten Günümüze” isimli kitap yayınlandı. Kitap, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılını siyaset, nüfus, ekonomi, eğitim, sağlık ve din olmak üzere toplam altı başlıkta ele alıyor.



“GEÇMİŞİN MUHASEBESİ”

Kitabın Türkiye’nin daha iyi anlaşılmasına ve Cumhuriyet’in ikinci asrında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği refah seviyesine ulaşmasına katkı sağlamasını dileyen Yılmaz, “Yıldönümleri bir kutlama olduğu gibi aynı zamanda geçmişin de bir muhasebesi olarak görülür. 100. yaşını geride bıraktığımız Cumhuriyet’e dair herkes kendi “iyi, doğru, keşke” ve “iyi ki”leriyle bir Türkiye resmi çizecektir. “Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Değişim: 1923’ten Günümüze” isimli kitap, Türkiye’yi şekillendiren dönüm noktalarını hatırlatarak bu resmin çizilmesine katkı sağlamak amacını taşıyor. Eserin bir diğer amacı ise üniversitelerde okutulan Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Türkiye'de Sosyal Değişim, Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Değişim ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sine Sosyolojik Bakış gibi dersler için yardımcı kaynak olabilmek” şeklinde konuştu.

