Türkiye’nin renkleri Denizli’de buluştu

“KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”



Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şampiyona için kente gelen Halk Oyunları Federasyonu Başkanvekili Ömer Kireçci, yönetim kurulu üyesi Mert Sütçü, halk oyunları takımı temsilci ve antrenörlerini ağırladı. Denizli’de böylesine önemli bir organizasyonu yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, tüm sporculara başarılar diledi. “Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz” diyen Başkan Zolan, tüm hemşehrileri 7 Aralık Perşembe günü saat 17.00’den itibaren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve 10 Aralık’ta sona erecek müsabakaları izlemeye davet etti.



“39 İLDEN 1800 SPORCU KATILACAK”

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar-Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası 6-10 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek yarışmalara 39 ilden gelen 70 kulüpten 1800 sporcu katılacak. Yarışmaya katılan kulüpler, Halay, Horon, Zeybek, Kafkas, Bar, Karşılama, Kaşık ve Teke yöresinin oyunlarını yarışma süresince hakemlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu şampiyonadaki karşılaşmalar ücretsiz olarak izlenebilecek.