Üç Kız heykeli kamera ile korunacak

Ordu Altınordu'daki Taşbaşı Mahallesi'nde seyir terası konumundaki açık alana, 17 yıl önce "Tabya Başında Üç Kız Yan Yana" türküsünden esinlenerek yapılan "Üç Kız" heykeli yerleştirildi. Üzerine yazılar yazılarak zarar verilen heykeller, 2013 yılında heykeltıraş Özgür Özmen tarafından bakıma alındı.

Yeniden yerlerine konan heykellerden birinin başı 2016'da gövdesinden kırılıp zarar gördü. Tadilatı yapılan heykel, tekrar yerine yerleştirildi. Geçen yıl kasım ayında da heykellerden birinin ayağı gövdesinden ayrıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, heykelin ayağının tadilatı için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, geçen günlerde heykeller dördüncü kez saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, heykellerden birinin daha ayağını gövdesinden ayırdı. Belediye, durumu polise bildirdi. Soruşturma kapsamında heykellere zarar veren kişi veya kişilerin izine rastlanılmadı.

HEYKELLER BAKIMA ALINDI



Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, heykellerin onarılması için çalışma başlattı. Uzman ekiplerce yerlerinden sökülen heykeller, bakıma gönderildi. Heykeltıraşlarca 15 gün sürecek olan çalışmanın ardından heykeller yeniden yerine yerleştirilecek. Bunun yanı sıra belediye, alana iki güvenlik kamerası yerleştirerek, heykelleri 7 gün 24 saat takip edecek.

