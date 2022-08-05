Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nden Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye onur ödülü

Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de gerçekleştirilecek 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri, oyuncular Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye verilecek.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nden Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye onur ödülü

Haberler - Anadolu Ajansı 05.08.2022 - 12:34

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29. Uluslararası Adana Altın Koza Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl verilecek onur ödüllerinin sahipleri belirlendi.

Ödüller, oyuncular ve Hale Soygazi'ye festivalde takdim edilecek.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Festivalin yürütme kurulu başkanlığını Menderes Samancılar'ın üstlendiği festivalde bu yıl, "Ulusal Uzun Metraj Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" düzenlenecek.

kapsamında dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.

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