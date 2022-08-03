ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg Saraybosna Film Festivali'nin onur konuğu olacak

"Sosyal Ağ" ve "Sihirbazlar Çetesi" gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Jesse Eisenberg, 28. Saraybosna Film Festivali'ne  onur konuğu olarak katılacak.

ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg Saraybosna Film Festivali'nin onur konuğu olacak

Haberler - Anadolu Ajansı 03.08.2022 - 11:58

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ABD'li oyuncu, yazar ve yönetmen Jesse Eisenberg, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 12-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 28. Saraybosna Film Festivali'ne (SFF) onur konuğu olarak katılacak.

 organizatörlerinin yaptığı açıklamada, Eisenberg'e "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü takdim edileceği ifade edildi.

"Now You See Me 2" (2016)
"Now You See Me 2" (2016)

KENDİ FİLMİ DE GÖSTERİLECEK

39 yaşındaki oyuncunun yönetmen koltuğunda çektiği ilk uzun metrajlı filmi "When You Finish Saving The World"ün de (Dünyayı Kurtardığın Zaman) gösteriminin yapılacağı belirtildi. Birçok yapımda rol alan Eisenberg'ün ilk yönetmenlik deneyimi olan filmde hayatını zorda kalan insanlara yardım etmeye adayan, ancak dünyanın sorunlarını umursamayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Ünlü oyuncu Julianne Moore'un hayat verdiği Evelyn'in hikayesini konu alan film, görünürde çok farklı olan, ancak düşündüklerinden daha çok birbirine benzeyen bir anne ve oğulun yaşadıklarını beyaz perdeye aktarıyor.

"Sosyal Ağ" (2010)
"Sosyal Ağ" (2010)

OSCAR ADAYLIĞI KAZANDI

"Zombieland", "Batman vs Superman", "American Ultra" ve "Roma'ya Sevgilerle" gibi başarılı yapımlarda rol alan 38 yaşındaki oyuncu, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ün hayatını konu alan "Sosyal Ağ" filmindeki performansıyla Oscar'da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterildi.

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