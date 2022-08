ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg Saraybosna Film Festivali'nin onur konuğu olacak

KENDİ FİLMİ DE GÖSTERİLECEK



39 yaşındaki oyuncunun yönetmen koltuğunda çektiği ilk uzun metrajlı filmi "When You Finish Saving The World"ün de (Dünyayı Kurtardığın Zaman) gösteriminin yapılacağı belirtildi. Birçok yapımda rol alan Eisenberg'ün ilk yönetmenlik deneyimi olan filmde hayatını zorda kalan insanlara yardım etmeye adayan, ancak dünyanın sorunlarını umursamayan bir kadının hikayesini anlatıyor.



Ünlü oyuncu Julianne Moore'un hayat verdiği Evelyn'in hikayesini konu alan film, görünürde çok farklı olan, ancak düşündüklerinden daha çok birbirine benzeyen bir anne ve oğulun yaşadıklarını beyaz perdeye aktarıyor.