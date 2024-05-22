Uluslararası Booker Ödülü Jenny Erpenbeck'e verildi

Dünya edebiyatının saygın ödüllerinden Man Booker Ödülü'nün sahibi açıklandı. Jenny Erpenbeck'in yazdığı ve Michael Hofmann’ın çevirdiği "Kairos", Uluslararası Booker Ödülü 2024'ün kazananı oldu.



Erpenbeck, bu ödülü kazanan ilk Alman yazar olurken Michael Hofmann da ilk erkek çevirmen olarak edebiyat tarihinde yerini aldı. Ödül, 21 Mayıs’ta Maison Valentino'nun sponsorluğunda Londra Tate Modern'de düzenlenen bir törenle 2024 Jüri Başkanı Eleanor Wachtel tarafından açıklandı.



KAİROS KONUSU



Erpenbeck ve Hofmann, 50 bin pound olan ödülü eşit şekilde paylaşacak. Türkiye’de Can Yayınları etiketiyle raflarda olan kitap, 1986 civarında Doğu Berlin'de 19 yaşındaki bir öğrenci ile 50'li yaşlarındaki evli bir adam arasındaki aşk ilişkisini konu alıyor.

