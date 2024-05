Uluslararası Booker Ödülü Jenny Erpenbeck'e verildi

Erpenbeck, "Doğduğum ülke yok olalı 30 yıl geçti. Bu nedenle geriye dönüp, zamanımı dikkatlice araştırma yapmaya ve yaşadıklarımın farkındalığıyla devam edebilmeye cesaret ettim" dedi.

57 yaşındaki Erpenbeck, Berlin'de doğdu ve ödüllü bir romancı olmadan önce opera yönetmeni olarak çalıştı. Çalışmaları arasında 2018'de The End of Days (2014) ve Go, Went, Gone (2017) yer alıyor.