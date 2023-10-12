Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 28 Ekim’de açılıyor

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 28 Ekim’de 40. kez kitapseverlerle buluşacak. Yüzlerce yayınevinin ve binlerce yazarın okurlarla buluştuğu, 1987 yılında Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ilk onur yazarı seçilerek başlanan ve her yıl değerli edebiyat insanlarının onurlandırdığı fuarın bu yılki onur yazarı TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu tarafından, Türkiye'de iletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden, yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci gibi birçok unvana sahip Prof. Dr. Nermin Abadan Unat olarak belirlendi.



Fuar süresince Unat’ın yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı da okurlarla buluşacak.

Fuarın ana teması ise Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla “Yaşasın Cumhuriyet” olarak belirlendi. Temaya ilişkin olarak, 100. yıl etkinlikleri kapsamında, "Cumhuriyetin Yüzyılı Edebiyatı" konu başlığı altında, yüzyılın şiiri, öyküsü, çocuk ve gençlik edebiyatı, romanı, denemesi –eleştirisi ve yayıncılığı ile ilgili de ilgi çekici söyleşiler gerçekleşecek, birbirinden değerli yazarlar okurlarla bir araya gelerek, fikirlerini paylaşacaklar.



Uluslararası Yayıncılar Birliği – IPA Başkanı Karine Pansa da açılış törenine katılacak ve ardından da Yayıncılıkta Gelişmeler konulu bir söyleşide konuşmacı olarak yer alacak.

