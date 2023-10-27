Ünlü isimlerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel marşlar

Ünlü müzisyenler, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bestelenen marşları yorumladı.
Tarkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marşı sosyal medya hesapları üzerinde yayınladı. Megastar, paylaşımına; "Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Atamız için yazdığım marş 'Sen Rahat Uyu' yayında" notunu düştü.
Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için marş besteleyen isimler arasında yer alan şarkıcı Kenan Doğulu da "İkinci Yüzyıl" adlı marşı besteledi.
Doğulu sosyal medya paylaşımına "Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet. 'İkinci Yüzyıl' marşımız tüm dijital platformlarda" notunu düştü.
Kıraç ise Sedat Kunduracı'nın yazıp bestelediği "100. Yıl Özgürlük Marşı"nı seslendirdi.
Fazıl Say da İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı anısına Ayten Mutlu'nun "Ver Elini" şiirini besteledi.
Türk pop müziği sanatçısı Erol Evgin de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bestelediği, sözleri Dr. Selma Çuhacı'ya, düzenlemesi Firuz İsmailov'a ait olan "100 Yılda Yüz Akıyla" isimli marşı müzikseverlerle buluşturdu.
Şarkıcı Ege, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Erol Temiz'e ait olan "Cumhuriyet Sonsuza Dek" marşını yaptı.
Rap şarkıcısı Norm Ender de Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı "Parla" adlı marşı söyledi. Ender, "Parla"yı bu proje için gönüllü olarak birleşen Atatürkçü Sesler Korosu ile seslendirdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Cumhuriyet
- N-Life Magazin
- N-Life Kültür&Sanat