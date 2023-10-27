Ünlü isimlerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel marşlar

Şarkıcı Ege, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Erol Temiz'e ait olan "Cumhuriyet Sonsuza Dek" marşını yaptı.



Rap şarkıcısı Norm Ender de Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı "Parla" adlı marşı söyledi. Ender, "Parla"yı bu proje için gönüllü olarak birleşen Atatürkçü Sesler Korosu ile seslendirdi.

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