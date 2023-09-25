Ünlü Picasso tablosu Dubai'deki müzayede evinde sergileniyor

Picasso'nun 1932 yılında yaptığı ve modern sanatın en büyük eserlerinden biri olarak anılan "Femme à la montre" adlı tablosu müzayede usulü satışa sunulurken değerinin 120 milyon doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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