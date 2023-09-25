Ünlü Picasso tablosu Dubai'deki müzayede evinde sergileniyor

İspanyol sanatçı Pablo Picasso'nun başyapıtlarından "Femme à la montre", elli yılı aşkın sürenin ardından Amerika Birleşik Devletleri dışında sergilenmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) getirildi.
Dünya genelinde sadece belirli yerlerde sergilenecek tablonun ilk durağı ise Dubai. Eşsiz tablo, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde Dubai Dünya Merkezi'ndeki Sotheby's Dubai'de sergilenecek.
Picasso'nun 1932 yılında yaptığı ve modern sanatın en büyük eserlerinden biri olarak anılan "Femme à la montre" adlı tablosu müzayede usulü satışa sunulurken değerinin 120 milyon doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
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