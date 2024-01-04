Ünlü yönetmen Chad Stahelski Star Wars filmi çekmek istiyor

"YILDIZ SAVAŞLARI İÇİN BİRKAÇ ÇEKİMİM VAR"

Josh Horowitz'in sunduğu Happy Sad Confused podcast'ine konuk olan Stahelski, ilk filmin hayatı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyleyerek kendisini bir Yıldız Savaşları (Star Wars) erkeği ilan etti.

"Ben bir Yıldız Savaşları erkeğiyim. İlk Yıldız Savaşları, hayatımın akışını değiştirdi" diyen yönetmen, "Belki bir gün, eğer dinliyorsan Disney, birkaç yıl içinde bana ulaşırsın. Yıldız Savaşları için birkaç çekimim var" ifadelerini kullandıç