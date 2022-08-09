Ünlü yönetmen Lars von Trier’e Parkinson teşhisi

‘Melankoli’ (Melancholia) ve ‘Karanlıkta Dans’ (Dancer in the Dark) gibi filmleriyle tanınan 66 yaşındaki Danimarkalı yönetmen Lars von Trier ’e Parkinson teşhisi konuldu. Trier'in 1992'de yapımcı Peter Aalbæk Jensen ile birlikte kurduğu yapım şirketi Zentropa ’dan yapılan açıklamada, yönetmene hastalık teşhisinin bu yazın başında konulduğu, yönetmenin durumunun iyi olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi. Trier’in ‘The Kingdom Exodus’ adlı dizisinin üçüncü ve son sezon çalışmalarının planlandığı gibi gittiği ve gelecek ay dizinin son sezonunun Venedik Film Festivali’nde prömiyerinin yapılacağı duyuruldu. 2018'de verdiği bir röportajda Trier, titreyen ellerini antidepresanlara ve alkol yoksunluğuna bağlayarak, “İçmediğim sekiz aylık bir dönem geçirdim ve buna yakında tekrar döneceğim. Ama eğer gerçekten büyük bir anksiyete krizim varsa, bana yardımcı olan tek şey alkol" demişti.

HİTLER YORUMUYLA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Ünlü yönetmen Karanlıkta Dans filmiyle Cannes Film Festivali başta olmak üzere pek çok prestijli festivalden ödül aldı. Filmleri kadar yorumları da zaman zaman tartışma yarattı.

2011 yılında Melankoli filminin Cannes Film Festivali'ndeki basın toplantısında Hitler ile ilgili yorumu nedeniyle yedi yıl boyunca festivale çağrılmadı. Trier’i festivalden uzaklaştıran sözleri, "Hitler'i anlıyorum. Bazı yanlış şeyler yaptı elbette ama en nihayetinde onu tuvaletinde otururken hayal edebiliyorum" şeklindeydi. Ünlü yönetmen, 2018’de bir seri katil dizisi olan ‘The House That Jack Built’ ile festivale yeniden döndü.