Usta oyuncu Kemal Sunal'ın ölümünün 22. yılına özel anma programı

Haberler 29.06.2022 - 15:05 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 15:09
Türk sinemasının komedi ustası Kemal Sunal, vefatının 22. yılında Zincirlikuyu’daki anma töreni ile hatırlanacak. Duayen oyuncu, 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00’de, Zincirlikuyu Kabristanı’ndaki mezarı başında ailesi tarafından okutulacak dua ile anılacak.
Gülümsemesi ve canlandırdığı karakterlerle yeri doldurulamayan usta oyuncu , filmlerindeki genellikle saf, şanslı, iyi yürekli tiplemelerle Türk izleyicisinin kalbine taht kurdu.
"Saygılar Bizden", "Şaban Askerde", "Şaban ile Şirin" ve "Bay Kamber" olmak üzere 1993-1996 yılları arasında toplam 4 dizide de oynayan Sunal, Türk sinemasında öncesinde "İnek Şaban" tiplemesi olmak üzere canlandırdığı iyi, saf adam rolleriyle her yaştan izleyicinin beğenisini kazandı. İnsanları güldürürken düşündürmeyi de başaran sanatçı, filmlerinde öğretmenden bekçiye, kapıcıdan çöpçüye kadar birçok karaktere girerek, her dönem seyirciler tarafından ilgi gördü.
Sunal'ın filmleri ilk gösterimlerinden yıllar sonra bile hala 7’den 70’e büyük bir ilgiyle izleniyor.
UNUTULMAZ FİLMLERİYLE KEMAL SUNAL