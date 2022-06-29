Usta oyuncu Kemal Sunal'ın ölümünün 22. yılına özel anma programı

"Saygılar Bizden", "Şaban Askerde", "Şaban ile Şirin" ve "Bay Kamber" olmak üzere 1993-1996 yılları arasında toplam 4 dizide de oynayan Sunal, Türk sinemasında öncesinde "İnek Şaban" tiplemesi olmak üzere canlandırdığı iyi, saf adam rolleriyle her yaştan izleyicinin beğenisini kazandı. İnsanları güldürürken düşündürmeyi de başaran sanatçı, filmlerinde öğretmenden bekçiye, kapıcıdan çöpçüye kadar birçok karaktere girerek, her dönem seyirciler tarafından ilgi gördü.

Sunal'ın filmleri ilk gösterimlerinden yıllar sonra bile hala 7’den 70’e büyük bir ilgiyle izleniyor.

UNUTULMAZ FİLMLERİYLE KEMAL SUNAL