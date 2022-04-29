'Uyuyan Güzel' prömiyeri yapıldı

Mersin Devlet Opera ve Balesi, ‘Uyuyan Güzel’ balesini prömiyerle sahneledi.



Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde seyirci ile buluşan eserin biletleri günler öncesinden satıldı. Salonu dolduran sanatseverler, kötü kalpli büyücü Carabosse’un 100 yıl boyunca uyuttuğu prensesin öyküsünün anlatıldığı, müziği ünlü besteci Çaykovski'ye ait iki perdelik Uyuyan Güzel balesini kentte ilk kez izleme imkanı buldu.



Orkestra şefliğini Lorenzo Castriota Skanderbeg üstlenirken, Marius Petipa’nın koreografisinin üzerine Volkan Ersoy ve Armağan Davran’ın koreografisi ile sahnelenen eser de bale sanatçılarının üstün performansı ve müziğin büyülü gücü ile görsel şölenle izlendi. Eser sorumluluğununu Erdoğan Şanal üstlenirken, dekoru Hatice Kaptı, kostümü Nursun Ünlü, ışık tasarımı ise Tarı Deniz tarafından gerçekleştirildi. Eser de Özlem Şenormanlılar, Burak S. Cebeci, Yukiko İto, Tutku Barın Tümen, Ozan Demirbaş, Nazerke Akhmet, Meltem Ayar, Turgay Ak, Niyazi Cİngiz, Yuji Shimizu, İsmail Şereflioğlu, Cem Çilingir, Rica Ochiai, Pınar Humar, Nino Svimonishvili, Özge U. Ösmen, Pelinsu Kavaklıoğlu, Yusuf Afacan, Murat Koman, B. Hasan Akyol, Berne Turan İleri, Hülya Ö. Aydoğan rol aldı.



Koreograf Volkan Ersoy, eserin Mersin’de ilk kez sahnelendiğini belirterek, "Uyuyan Güzel, bale tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bir eser. Fındıkkıran, Kuğu Gölü gibi önemli eserlerden biridir. Beyaz bela olarak adlandırdığımız bir bale. Mersinli sanatseverler bugün bütün koltukları doldurarak en güzel cevabı bize verdi" dedi.

