Vancouver Türk Filmleri Festivali’nin 10’uncu yılında 10 ödüllü film

Türk Kanada Derneği ve Simon Fraser Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Vancouver Türk Filmleri Festivali, 24-26 Kasım tarihleri arasında, Vancouver'da Goldcorp Centre
for the Arts'da gerçekleşecek. Festival bu yıl da, ödüllü Türk filmlerini Kanada'ya getirerek, Türk kültürünü ve sinemasını tanıtmayı, ülkenin toplumsal sorunlarına çağdaş sinema üzerinden dikkat çekmeyi
hedefliyor.
24 Kasım gecesi gerçekleşecek galanın ardından, dünya prömiyerini 59’uncu Antalya Film Festivali’nde yapan ve En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerine layık görülen, yönetmenliğini Özcan Alper’in yaptığı
"Karanlık Gece" filmi sergilenecek. 10’uncu Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Aktör, 33’üncü Ankara Film Festivali’nde En İyi Yönetmen, özel jüri ödülü ve SIYAD En iyi Film
Ödülü’ne layık görülen "Karanlık Gece", geçtiğimiz günlerde ise Fransa Montepellier Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü kucakladı.
Festival Direktörü Eylem Sönmez, "Türk Kanada Derneği’nin çatısı altında, tamamıyla gönüllü bir ekip tarafından gerçekleştirilen Vancouver Türk Filmleri Festivali’nin 10’uncu yılını kutluyor olmanın gururunu
yaşıyoruz. Son 10 yıldır Türk sinemasının en seçkin ve ödüllü filmlerini Kuzey Hollywood olarak da tanınan ve bir sinema şehri olan Vancouver izleyicisiyle buluşturuyoruz. Bu yıl da Eylem Kaftan, Melisa
Önel, Somnur Vardar, Ümran Safter, Ayşe Polat gibi kadın yönetmenlerimizin filmlerini ve Bir Gün, 365 Saat, Aniden, Kabahat, Cam Perde gibi kadın hikayelerini anlatan filmleri sunmaktan, kadınların üzerindeki erkek ve toplum baskısına dikkat çekmekten mutluyuz" dedi.
ÖDÜLLÜ FİLMLER GÖSTERİLECEK
Saraybosna Film Festivali'nin ardından, Türkiye prömiyerini 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapan “Bir Gün, 365 Saat" filmi suç, nefret ve adalet arayışının gölgesinde üç kadının
uğradığı istismarların ardından yollarının kesişmesini anlatıyor. Festival Yardımcı Direktörü Nural Sümbültepe filmin gösteriminin ardından yönetmen Eylem Kaftan’la bir Soru-Cevap seansı gerçekleştirecek.
Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’nde yapan, Zürih Film Festivali’nin ana yarışma bölümünden En İyi Film ödülüne değer görülen, bir cinayet zanlısını savunurken kendisiyle yüzleşmek zorunda kalan bir avukatın hikayesini konu alan Selman Nacar’ın filmi “Tereddüt Çizgisi” de bu yılın ilgi çekecek yapımlarından.
Medeniyetler şehri olarak bilinen Antakya’da, 6 Şubat 2023 tarihinde, saat 04.17'de gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketi sırasında yaşananları anlatan, Antakya halkının deprem anında hissettiklerine, kaybettiklerine ve umutlarına tanıklık eden “Karanlıkta Kaybolanlar” belgeseli ise izleyenleri deprem felaketinin yıkıcı etkilerini anlamaya, hatırlamaya ve önlem almaya davet ediyor.
Festival kapsamında izlenebilecek diğer filmler; 2023 İstanbul Film Festivali En İyi Belgesel ödülü alan Boşlukta, 2023 Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Kör Noktada, 30'uncu
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve Senaryo Ödülü'nü kucaklayan "Sanki Her Şey Biraz Felaket".
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