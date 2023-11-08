Vancouver Türk Filmleri Festivali’nin 10’uncu yılında 10 ödüllü film

Türk Kanada Derneği ve Simon Fraser Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Vancouver Türk Filmleri Festivali, 24-26 Kasım tarihleri arasında, Vancouver'da Goldcorp Centre

for the Arts'da gerçekleşecek. Festival bu yıl da, ödüllü Türk filmlerini Kanada'ya getirerek, Türk kültürünü ve sinemasını tanıtmayı, ülkenin toplumsal sorunlarına çağdaş sinema üzerinden dikkat çekmeyi

hedefliyor.

24 Kasım gecesi gerçekleşecek galanın ardından, dünya prömiyerini 59’uncu Antalya Film Festivali’nde yapan ve En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerine layık görülen, yönetmenliğini Özcan Alper’in yaptığı

"Karanlık Gece" filmi sergilenecek. 10’uncu Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Aktör, 33’üncü Ankara Film Festivali’nde En İyi Yönetmen, özel jüri ödülü ve SIYAD En iyi Film

Ödülü’ne layık görülen "Karanlık Gece", geçtiğimiz günlerde ise Fransa Montepellier Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü kucakladı.



Festival Direktörü Eylem Sönmez, "Türk Kanada Derneği’nin çatısı altında, tamamıyla gönüllü bir ekip tarafından gerçekleştirilen Vancouver Türk Filmleri Festivali’nin 10’uncu yılını kutluyor olmanın gururunu

yaşıyoruz. Son 10 yıldır Türk sinemasının en seçkin ve ödüllü filmlerini Kuzey Hollywood olarak da tanınan ve bir sinema şehri olan Vancouver izleyicisiyle buluşturuyoruz. Bu yıl da Eylem Kaftan, Melisa

Önel, Somnur Vardar, Ümran Safter, Ayşe Polat gibi kadın yönetmenlerimizin filmlerini ve Bir Gün, 365 Saat, Aniden, Kabahat, Cam Perde gibi kadın hikayelerini anlatan filmleri sunmaktan, kadınların üzerindeki erkek ve toplum baskısına dikkat çekmekten mutluyuz" dedi.

