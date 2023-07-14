Venedik Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yapacağı Venedik Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.
Jüri üyeleri arasında Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras ve Shu Qi yer alıyor.
Jane Campion, 2022 yılında "The Power of the Dog" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanmıştı.
Oscar ödüllü Martin McDonagh'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu "The Banshees of Inisherin" ise "En İyi Film" dahil üç dalda Altın Küre ödülü kazanmıştı.
Bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan festival, 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
AÇILIŞ FİLMİ: CHALLENGERS
"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers" festivalin açılışını yapacak.
Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu alıyor.
GEÇTİĞİMİZ YIL ÖDÜL KAZANDI
"Bones and All filminde insan eti yiyen iki aşığın hikayesini ele alan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünün sahibi olmuştu.
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