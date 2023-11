Venom 3 filmi ertelendi (Venom 3 ne zaman vizyona girecek?)

Merakla beklenen Venom 3 filminin ertelendiği duyuruldu. İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolde olduğu filmin yeni vizyon tarihi açıklandı. Ted Lasso dizisinin yıldızı Juno Temple'ın kadrosuna dahil olduğu film 2024 yılında temmuz ayında vizyona girecekti ancak filmin 8 Kasım 2024'te izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

Filmin senaryosunu Kelly Marcel kaleme alırken hikayesini Venom: Let There Be Carnage filminde olduğu gibi Hardy ve Marcel birlikte yazdı.