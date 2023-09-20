Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde 20 ülkeden 20 sanatçının eserleri sergilendi

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da Yunus Emre Enstitüsü ve ICDO'nun işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ceyhun, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri olduğunu, Türk kültür ve dilini dünya genelinde tanıtmak için faaliyetler yürüttüğünü kaydederek, YEE’nin en önemli özelliklerinden birinin de farklı kültür ve etnik kökenden sanat severleri bir araya getirmek olduğunu söyledi.