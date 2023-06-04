Viyana'da "Esmaü'l Hüsna" hat sergisi açıldı

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Boşnak asıllı Avusturyalı sanatçı Hajrudin Diman'ın, eski yazı biçimlerinden kufiyi modern sanatla birleştirerek ortaya çıkardığı "Esmaü'l Hüsna" hat sergisi sanatseverlerle buluştu.

Viyana'da "Esmaü'l Hüsna" hat sergisi açıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Yunus Emre Enstitüsü'nün ve konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Allah'ın isimlerinin yer aldığı "Altın Kodlar" isimli sergi açıldı.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan  YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, serginin, sadece klasik ve modern sanat anlayışlarının birleştiği eserlerden oluşmadığını, sanatçı duyarlılığıyla teknolojik imkanlara da atıfta bulunduğunu anlattı.

Yorulmaz, "Kodlarla yaşadığımız, QR kodlarla banka ödemelerini yaptığımız, bilgilendirmelere eriştiğimiz bir zamanda hayatımıza yön veren altın kodları Diman bizlere sunuyor. Belki bu altın kodları çözersek hayatımızdaki belli değişikliklerin de kapısını aralayabiliriz" dedi.

Viyana'da "Esmaü'l Hüsna" hat sergisi açıldı - 1

Boşnak sanatçı Diman da İslam'ın huzur dini olduğuna işaret ederek, bir sanatçı olarak bu huzur atmosferinde gözlemlediği her şeyde Allah'a yönlendiren işaretler bulduğunu söyledi. Diman, Allah'ın 99 isminin yer aldığı sergide, görsel unsurlarla "Allah’ı zikretmeye çalıştığını" ifade etti.

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