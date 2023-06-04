Viyana'da "Esmaü'l Hüsna" hat sergisi açıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Yunus Emre Enstitüsü'nün sergi ve konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Allah'ın isimlerinin yer aldığı "Altın Kodlar" isimli sergi açıldı.



Sanatseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, serginin, sadece klasik ve modern sanat anlayışlarının birleştiği eserlerden oluşmadığını, sanatçı duyarlılığıyla teknolojik imkanlara da atıfta bulunduğunu anlattı.

Yorulmaz, "Kodlarla yaşadığımız, QR kodlarla banka ödemelerini yaptığımız, bilgilendirmelere eriştiğimiz bir zamanda hayatımıza yön veren altın kodları Diman bizlere sunuyor. Belki bu altın kodları çözersek hayatımızdaki belli değişikliklerin de kapısını aralayabiliriz" dedi.