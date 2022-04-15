Warner Bros ile birleşen Discovery'nin yeni hedefi DC

43 milyar dolarlık bir anlaşma yaparak Warner Media ile büyük bir birleşme gerçekleştiren Discovery, DC Entertainment’ı da bünyesine katmayı planlıyor.



DC Comics kapsamındaki tüm süper kahramanların film hakkına sahip olan DC Entertainment ile birleşeceği konuşulan Discovery, Marvel sinema evreninin başarısına rakip olacak bir DC dünyası yaratmayı planlıyor.



Discovery CEO’su David Zaslav’ın Disney bünyesinde Marvel’a benzer bir sinema evreni yaratmak istediği ve benzer gişe başarısını hedeflediği duyuruldu. Iron Man, Kaptan Amerika ve Thor gibi süper kahramanların yer aldığı Marvel sinema evreninin yönetici koltuğunda Kevin Feige oturuyor. Zaslav’ın Feige’nin konumunda olan birini DC’nin başına geçirmek istediği ve potansiyel kişinin de Paramount ve 20th Century Studios’un yapımcılığını yapan Emma Watts olduğu konuşulanlar arasında.



Bu olası birleşme sayesinde DC Comic evreninin bütün potansiyelinin verimli bir şekilde kullanılması hedefleniyor. DC’nin son filmleri Aquaman ve The Batman ile yüksek bir başarı yakalasa da Marvel filmlerinin yakaladığı yüksek gişeler ile karşılaştırıldığında DC’nin geride kaldığı görülüyor.

