Warner Bros'un CEO'su Kathleen Finch: Türkiye'de Ağır Yaşamlar'ı görmek çok heyecan vericiydi

İş dünyasının yanı sıra ünlü isimlerin de bir araya geldiği Marka Haftası İstanbul başladı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen etkinlik Haliç Kongre Merkezi'nde uluslararası konuşmacıları da ağırlıyor. Onlardan biri de dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden biri olan Warner Bros'un CEO ve içerik sorumlusu Kathleen Finch.

Televizyon içeriklerinin küreselleşmesinin heyecan verici olduğunu söyleyen Finch, "Dünyadaki küresel içerikler beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. İstanbul'a gelip televizyonu açtığım zaman Ağır Yaşamlar'ı görmek çok heyecan vericiydi. Bu şovu Amerika’da yaptığımız zaman onun küresel bir fenomen olacağını hiç düşünmemiştik" dedi.



Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Kara Şövalye gibi seri filmlerin yapımcısı olan Warner Bros. şirketi her yaştan izleyici kitlesine ulaşmayı amaçlıyor. Şirket Amerika'da aylık 131 milyon izleyiciye sahip.



"Bir programı ilk kez gösterime soktuğumuzda, sosyal medyadaki olumlu tepkilerden doğru bir noktaya dokunduğumuzu anlıyoruz" diyen Finch, "İzleyicimizle birlikte hareket etmeyi çok seviyoruz. Dijital ya da televizyonda farklı platformların olması herkese ulaşmanın tek yolu. Ben bunun bir rekabet olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.



Marka Haftası İstanbul, 10 Kasım'a kadar devam edecek.

