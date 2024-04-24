Wednesday dizisine yeni bir isim dahil oldu

1938'de New Yorker'da karikatür olarak başlayıp 1960'larda televizyon dizisi ve 1990'larda film serisi olarak uyarlanan Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeniden uyarlaması olan "Wednesday", Kasım 2022'de izleyiciyle buluştu.

Merakla beklenen dizinin 2. sezonuna Thandiwe Newton katıldı. Oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı bilinmiyor.

Diziye son olarak Steve Buscemi dahil olmuştu. Buscemi'nin canlandıracağı karakterin detayları gizli tutulsa da kaynaklar, aktörün Nevermore Akademisi'nin yeni müdürünü oynayacağını söylüyor.

