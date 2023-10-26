Yamatolia grubu Türk ve Japan ezgilerini harmanlıyor

"RUHSAL OLARAK DOSTLUĞUMUZU HİSSEDİP ÇALIYORUM"



Grup üyelerinden Japon koto sanatçısı Suetomi Atsuko, birbirine çok uzak iki ülkenin zorlu dönemlerde yakın dostluk kurduklarını belirterek "Daha çok ruhsal yanımız var ve ben kotoyu ruhsal olarak dostluğumuzu hissedip çalıyorum" dedi.



Sahneye çıkarken Japon kültürüne özgü kimono giymeyi tercih ettiğini belirten Atsuko, "Aslında Japonya'da kültür ve medeniyet oluştuktan sonra biraz değiştirildi. Son Samuray döneminden beri böyle geleneksel kıyafet olarak kimonoyu giyiyoruz" diye konuştu.



"İKİ KARDEŞ ÜLKENİN AYNI SAHNEDE BULUŞMASININ SEMBOLÜYÜZ"



Arp sanatçısı Çağatay Akyol, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde aynı kardeş temayı bir çatı altında toplayıp anlamlı bir konser vermeyi planladıklarını ve Anadolu ile Japonya'nın geleneksel müziklerini aynı çatı altında birleştirdiklerini belirtti.



Programı son derece titiz bir çalışmayla oluşturduklarını anlatan Akyol, şöyle devam etti:



"Çünkü seçtiğiniz programda da bu temaları size benimsetecek bir yapı olması gerekiyor. Biz bu anlamda iki gündür Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde ciddi bir çalışma yapıyoruz. Japon ve Türk yani iki kardeş ülkenin aynı sahnede buluşmasının sembolüyüz biz. Dolayısıyla 'En güzel nasıl ifade edersiniz ülkeler arası dostluğu?' Müzikle. Hem görsel hem de işitsel anlamda Atsuko ile konserler yapıyoruz. Atsuko Hanım'ın enstrümanıyla birlikte iki kültürün birleştirmesi anlamında katkısı çok büyük."



"MÜZİĞE RENK KATMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Perküsyon sanatçısı Cemal Özkızıltaş da ritmin önemine vurgu yaparak, bütün milletlerin ezgilerinde ortak ifade edilen bir kültür olduğunu belirtti.



İki ülke formları arasında farklılıkların olduğunu aktaran Özkızıltaş, "Biz de işte bu vesileyle bu formları bir araya getirip ortak bir form oluşturup iki tarafı da yansıtabilecek bir ritim unsuru ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu da tabii ki geleneksel çalgılarımızı kullanarak yapıyoruz. Bunları günümüze yansıtarak müziğe renk katmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Konsere ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirten Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan ise Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla farklı konserlerle Türk-Japon dostluğunu güçlendirmek istediklerini söyledi.