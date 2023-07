Yapı Kredi bomontiada Avlu’da ücretsiz açık hava sineması

Eylül ayının ilk haftasında ise Jake Gyllenhaal ve Anne Hathaway’in başrolde olduğu romantik- komedi "Love & Other Drugs" (Aşk Sarhoşu) ile devam edecek seri, 12 Eylül’de ünlü bir piyanistin ve şoförünün konser turundaki hikayesini konu edinen; üç Oscar’lı En İyi Film ödülüne sahip "Green Book" (Yeşil Rehber) filmiyle ile yaza veda edecek.

SİNEMA ETKİNLİK PROGRAMI

18 Temmuz - Whiplash

25 Temmuz - Her

1 Ağustos - Victoria

8 Ağustos - Manifesto

15 Ağustos - I, Tonya

22 Ağustos - The Nice Guys

5 Eylül - Love & Other Drugs

12 Eylül - Green Book