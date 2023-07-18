Yapı Kredi bomontiada Avlu’da ücretsiz açık hava sineması

Yapı Kredi bomontiada'nın TV+ ile Açık Havada Sinema serisi bu akşam, başrolünde Milles Teller’in olduğu; bateri çalan genç bir müzisyenin zorlu öyküsünü anlatan, çeşitli festivallerde 100’den fazla adaylığı da olan Oscar ödüllü "Whiplash" ile başlıyor.

Etkinliğin Temmuz takvimindeki bir diğer filmi ise Joaquin Phoenix’in başrolde olduğu Oscar’da en iyi özgün senaryo ödülünü alan romantik, bilim-kurgu filmi "Her".



Ağustosta, 2015 Uluslararası Berlin Film Festivali’nde 3 ödülü birden kucaklayan "Victoria", iki Oscar'lı yıldız Cate Blanchett’in 13 farklı karakteri canlandırdığı "Manifesto" ve Margot Robbie’nin başrolde olduğu ve Oscar’da en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan "I, Tonya" ile Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Kim Basinger gibi ünlü isimleri buluşturan aksiyon-komedi filmi "The Nice Guys" seyirciyle buluşacak.

