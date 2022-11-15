 Yarım asırlık sinema biletine 12 bin sterlin | N-Life

Yarım asırlık sinema biletine 12 bin sterlin

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Bonhams Müzayede Evi, Willy Wonka The Chocolate Factory filmi için 51 yıl önce satılan altın bileti satışa sundu. Tarihi biletin 12 bin sterline (Yaklaşık 265 bin TL) alıcı bulması bekleniyor.

Yarım asırlık sinema biletine 12 bin sterlin

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Bonhams Müzayede Evi'nde Rock, Pop & Film Sale Photocall etkinliğinde 8 bin ile 12 bin sterline satılması beklenen 'Willy Wonka & The Chocolate Factory' filmi için satılan altın bileti(1971) satışa çıkardı.

Etkinlikte ayrıca Led Zeppelin konser posteri de görücüye çıktı. Posterin 30 bin ile 40 bin sterlin aralığında satılması bekleniyor.

Etkinlikte 'A Moon Shaped Pool' albümünün yapımında kullanılan ve tahmini 5 bin ile 7 bin sterlin aralığında satılması beklenen Radiohead Ed O'Brien's 'No.3' White Fender Stratocaster gitar da yer aldı.

Yarım asırlık sinema biletine 12 bin sterlin - 1

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