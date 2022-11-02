ABD Anayasası’nın ilk baskısı müzayedede: 30 milyon dolara satılması bekleniyor

Sotheby's'e göre, Konvansiyon'un resmi matbaacıları olan John Dunlap ve David Claypoole tarafından yaklaşık 500 nüsha olarak basılan metinin şu anda sadece 13 kopyası günümüze ulaştı. Bunlardan sadece iki nüshası özel ellerde kalırken, diğerleri hükümetlere ve resmi kurumlara gitti.