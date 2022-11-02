ABD Anayasası’nın ilk baskısı müzayedede: 30 milyon dolara satılması bekleniyor

ABD Anayasası’nın son metninin ilk baskısından sadece iki nüshanın özel ellerde olduğu biliniyor. Bunlardan biri geçen yıl 43,2 milyon dolar rekor fiyata satıldı. İkincisi iseönümüzdeki ay ABD’nin New York kentindeki bir müzayedede satılacak.
13 Aralık’ta Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarılacak olan belge, 1894'ten beri müzayedeye çıkmadı. Sotheby’s kopyanın en az 20 milyon ila 30 milyon dolar arasında satılacağını tahmin ediyor.
Bununla birlikte, ABD’nin ilk anayasasının yaklaşan satış haberi, ABD’nin demokratik geleneklerine yeni bir odaklanmanın ardından geldi.
Geçen Kasım ayındaki müzayedede bir grup, anayasanın özel ellerdeki diğer kopyasını satın almak için kitlesel bir kampanya başlattı ve belgeyi kalıcı olarak halka sergilemek umuduyla 17 binden fazla kişiden 40 milyon dolardan fazla para topladı. Ancak, Citadel hedge fonunu kuran milyarder Kenneth Griffin, kopyayı 43,2 milyon dolar ödeyerek satın aldı.
ABD Anayasası’nın gelecek ay satışa çıkacak olan kopyası, Kıta Kongresi'nin eski kolonileri Philadelphia'daki Anayasa Konvansiyonu için toplanmaya çağırdığı 1787 yılına dayanıyor. Meclisin 1777'nin Konfederasyon Maddeleri'ndeki sorunları çözmesi gerekiyordu. Ancak, bunun yerine delegeler yeni bir yönetim belgesi hazırladı. Aylarca süren çalışmaların sonunda nihai metin ortaya çıktığında, yüzlerce resmi nüsha basıldı. Ancak yıllar boyunca, sadece bir kısmı hayatta kaldı.
Sotheby's'e göre, Konvansiyon'un resmi matbaacıları olan John Dunlap ve David Claypoole tarafından yaklaşık 500 nüsha olarak basılan metinin şu anda sadece 13 kopyası günümüze ulaştı. Bunlardan sadece iki nüshası özel ellerde kalırken, diğerleri hükümetlere ve resmi kurumlara gitti.
Sotheby's Kitaplar ve El Yazmaları için Uluslararası Kıdemli Uzmanı Selby Kiffer, "İlk baskının kopyaları, 200 yılı aşkın bir süre önce ilk kez basıldıkları ve delegelere verildiğinden bu yana yalnızca birkaç kez müzayedede göründü.
Bu nedenle bu kopyanın piyasaya çıkması gerçekten özel bir andır. Gerçek şu ki, ABD tarihindeki tartışmasız en önemli belgedir. ABD'de ve yurt dışında demokrasiyi yıllarca etkilemeye devam eden bir belgedir" dedi.