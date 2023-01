Yaşamak (Living) filmi İKSV Galaları'nda

Akira Kurosawa'nın Ikiru filminin yeniden çevrimi olan ve 1950'lerde Londra'da geçen Yaşamak'ın senaryosunu Nobel ödüllü ünlü yazar Kazuo Ishiguro yazdı. Son derece duygusal ve dokunaklı yaklaşımıyla Yaşamak belediyede çalışan yaşlıca bir bürokratın hastalığı yüzünden hayatının kısa zaman sonra sona ereceğini öğrenişi ve ardından yaşama sevincini yeniden kazanmasını anlatıyor.



Yaşamak'ın dünya prömiyeri, 2022 Sundance Film Festivali'nde, uluslararası prömiyeri ise Venedik Film Festivali'nde yapıldı. Film, Medyada Hollywood Müziği Ödülleri'nde En İyi Bağımsız Film Müziği, Britanya Bağımsız Sinema Ödülleri'nde de En İyi Yapım tasarımı ödüllerini kazandı; ABD Ulusal Eleştiri Kurulu filmi yılın en iyi 10 bağımsız filmi arasında listeledi.



Başroldeki çok ödüllü İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu Bill Nighy'nin bu filmdeki performansı, kariyerinin zirvesi olarak övülüyor. Satellite Ödülleri, Altın Küre'de aday gösterilen Bill Nighy'ye Los Angeles Eleştirmenler Derneği tarafından Aralık 2022'de En İyi Başrol Performansı Ödülü verildi ve Nighy'nin Oscar adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Güney Afrikalı yönetmen Oliver Hermanus'u daha önceki filmleri Shirley Adams, Skoonheid / Beauty, The Endless River ve Moffie ile tanıyoruz.



Yaşamak'ın oyuncu kadrosunda Bill Nighy'nin yanı sıra Sex Education'dan Aimee Lou Wood, The Trial of the Chicago 7'den Alex Sharp, Mank'tan tanıdığımız Tom Burke, Adrian Rawlins, Zoe Boyle ve Hubert Burton yer alıyor.



Yaşamak 10 Şubat'ta tüm Türkiye'de vizyona girecek.