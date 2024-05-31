Yazar Azra Kohen kimdir, nereli? (Azra Kohen'in özgeçmişi)

Türk yazar ve psikolog, Akilah Azra Sarızeybek Kohen 1979 yılında İzmir'de doğdu. Kohen, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olduktan sonra eğitim hayatına Kanada Ottawa Üniversitesi'nde, Üçüncü Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi bölümü ile devam etti.



Liverpool Üniveristesi'nde Davranış Bilimleri dalında uzmanlık yapan Akilah Azra Sarızeybek Kohen iyi derecede İtalyanca ve İngilizce biliyor.



Asıl adı Azra Sarızeybek olan yazar, Akilah ismini mahlası olarak kullanıyor. 2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten sonra "Kohen" soyadını alan yazar; 2009 yılında bir erkek çocuğu sahibi oldu.