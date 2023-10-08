Yazar Cortazar'ın yedi kısa öyküsü yıllar sonra çöpe gitmek üzereyken bulundu

Arjantinli yazar Julio Cartazar'ın ''Historias de cronopios y de famas'' kitabının yayımlanmasından 10 yıl önce kaleme aldığı yedi hikaye bulundu.



Romanları ve kısa öyküleriyle tanınan, Güney Amerika edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Julio Cortazar’ın, Paris’e taşınmadan önce Buenos Aires’te yayımlanmış sadece üç eseri vardı.



Arjantin’de Juan Dominigo Peron hükümeti iktidara geldikten sonra siyasi baskılar nedeniyle 1951'de gittiği Fransa’da aynı yıl, kendi adıyla yazdığı ilk öykü kitabı Bestiario, Türkçesiyle ''Hayvan Hikayeleri'' yayımlandı.



Ardından ikonik eseri Rayuela'yı (Seksek) 10 yıl sonra yayımlayan Cortazar, bu dönemde Arjantin’de yaşayan bir arkadaşına gönderdiği mektupta, edebiyat kuramına dair yeni düşüncüleri ve ''cronopios'' adını verdiği kurgusal karakterleri yazdı.

Kaleme aldığı mektuptan 10 yıl sonra Cortazar’ın, Türkçeye ''Açıklayıcı bilgiler el kitabı'' olarak çevrilen ''Historias de cronopios y de famas'' adlı, içinde kısa öykülerin olduğu kitabı 1962'de yayımlandı.

