Yazar Necib Mahfuz'uz Mumyanın Uyanışı: Antik Mısır Hikayeleri kitabı Türkçeye çevrildi

Yazar Necib Mahfuz'un "Mumyanın Uyanışı: Antik Mısır Hikayeleri" kitabı Türkçeye çevrildi. Antik Mısır'ı tarihi şahsiyetler, kadim metinler ve şiirlerle bugünün yaşantısıyla bir araya getiren yazarın beş öyküden oluşan kitabı Can Yayınlarından çıktı. Arap edebiyatının en saygın romancılarından Mahfuz'un eseri, Mehmet Hakkı Suçin'in çevirisiyle okurla buluştu.

"Kutsanan Kötülük", "Firavun Userkaf'ın Affı", "Mumyanın Uyanışı", "Sinuhenin Dönüşü" ve "Öteki Dünyadan Bir Ses" adlı beş öyküden oluşan kitap, mezarında rahatsız edilen bir mumyanın 20. yüzyıla öfke içinde uyanışını konu alıyor.