Yeni Spartacus dizisi geliyor: Ashur'un Evi için hazırlıklar başladı

"Ashur'un Evi" hakkında yapılan açıklamada, dizinin "Ya Ashur, 'Spartakus: İntikam'ın sonunda Vezüv Dağı'nda ölmeseydi? Ya da Romalıların, bir zamanlar Batiatus'a ait olan gladyatör okulunu Ashur'a, Spartaküs'ü öldürme ve köle isyanını sona erdirmeye yardım etmesi karşılığında hediye etseydi ne olurdu?" sorusunun peşine düşeceği söylendi.

"10 YIL SONRA GERİ DÖNMEK HARİKA BİR FIRSAT"



Yeni yapımda Steven S. DeKnight, dizinin baş yapımcısı ve dizi sorumlusu olarak yer alacak. Heyecanını paylaşan DeKnight, "Sevdiğiniz bir yapıma 10 yıl sonra geri dönmek harika bir fırsat" dedi.