Yeni Spartacus dizisi geliyor: Ashur'un Evi için hazırlıklar başladı

Steven S. DeKnight tarafından yaratılan ve ilk olarak 2010'da yayımlanan "Spartacus", 2013 yılında ekranlara veda etmişti. Ünlü yıldız Andy Whitfield ilk sezonun ardından, kanserden vefat ettiğinde Spartacus rolünü Avustralyalı aktör Liam McIntyre devralmıştı.
ABD'li televizyon yayıncısı Starz, "Spartacus" dizisinin spin-off'u "House of Ashur" (Ashur'un Evi) için çalışmaların başladığını duyurdu.
Spartacus'te de rol alan Nick Tarabay, 10 bölüm yayınlanacak "Ashur'un Evi" dizisi için "Köle Ashur" rolüyle yeniden geri dönüyor.
"Ashur'un Evi" hakkında yapılan açıklamada, dizinin "Ya Ashur, 'Spartakus: İntikam'ın sonunda Vezüv Dağı'nda ölmeseydi? Ya da Romalıların, bir zamanlar Batiatus'a ait olan gladyatör okulunu Ashur'a, Spartaküs'ü öldürme ve köle isyanını sona erdirmeye yardım etmesi karşılığında hediye etseydi ne olurdu?" sorusunun peşine düşeceği söylendi.
"10 YIL SONRA GERİ DÖNMEK HARİKA BİR FIRSAT"
Yeni yapımda Steven S. DeKnight, dizinin baş yapımcısı ve dizi sorumlusu olarak yer alacak. Heyecanını paylaşan DeKnight, "Sevdiğiniz bir yapıma 10 yıl sonra geri dönmek harika bir fırsat" dedi.
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