Yeniden bir arada: Sylvester Stallone ile Jason Statham'dan aksiyon filmi

Daha önce "Cehennem Melekleri" serisinde birlikte rol alan Jason Statham ve Sylvester Stallone yeniden bir araya geliyor.



"Levon's Trade" adlı filmde Jason Statham başrol oynarken; Sylvester Stallone senaryoyu kaleme alacak. Çekimlerin 2024'ün Mart ayında başlaması beklenen filmin yönetmenliğini ise David Ayer üstlenecek.

EMEKLİ BİR DÖVÜŞÇÜNÜN MACERALARINI KONU ALACAK



Chuck Dixon'ın kitap serisinden uyarlanan film, emekli olarak inşaat işçisi olmayı seçen yetenekli bir dövüşçü olan Levon Cade'in maceralarını konu alacak. Levon Cade karakterine Statham hayat verecek. Aksiyon yıldızı Jason Statham'ın 25 yıllık kariyerindeki en iyi sahnesi Haberi Görüntüle 11 kitaplık Levon Cade serisinin ilk filmi başarılı olması durumunda; Stallone ve Statham'ın uzun süreli bir iş birliği yapması ön görülüyor.