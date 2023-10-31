Yeniden bir arada: Sylvester Stallone ile Jason Statham'dan aksiyon filmi

"Cehennem Melekleri" serisinde birlikte çalışan Sylvester Stallone ve Jason Statham, "Levon's Trade" adlı aksiyon filmi için yeniden bir araya geliyor.

Yeniden bir arada: Sylvester Stallone ile Jason Statham'dan aksiyon filmi

Daha önce "Cehennem Melekleri" serisinde birlikte rol alan ve yeniden bir araya geliyor.

"Levon's Trade" adlı filmde Jason Statham başrol oynarken; Sylvester Stallone senaryoyu kaleme alacak. Çekimlerin 2024'ün Mart ayında başlaması beklenen filmin yönetmenliğini ise David Ayer üstlenecek.

Yeniden bir arada: Sylvester Stallone ile Jason Statham'dan aksiyon filmi - 1

EMEKLİ BİR DÖVÜŞÇÜNÜN MACERALARINI KONU ALACAK

Chuck Dixon'ın kitap serisinden uyarlanan , emekli olarak inşaat işçisi olmayı seçen yetenekli bir dövüşçü olan Levon Cade'in maceralarını konu alacak. Levon Cade karakterine Statham hayat verecek.

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Aksiyon yıldızı Jason Statham'ın 25 yıllık kariyerindeki en iyi sahnesi

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11 kitaplık Levon Cade serisinin ilk filmi başarılı olması durumunda; Stallone ve Statham'ın uzun süreli bir iş birliği yapması ön görülüyor.

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