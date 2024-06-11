Yeşilçam'ın romantik jönü Murat Soydan hakkında merak edilen her şey

Asıl adı Rüçhan Tercan olan sanatçı, 2 Ekim 1940'da İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu babasının tayini sebebiyle gittikleri Lüleburgaz'da, liseyi ise Edirne'de okudu. Çocukken sinemaya hayranlık duyan Soydan, babasının gazetelerini ve dayısının kitaplarını satarak elde ettiği parayla sık sık film izlemeye gitti. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a gelen Soydan, İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Öğrenciliği sırasında Tekel'de memuriyet de yaptı. "PERDE" MECMUASININ AÇTIĞI YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU Soydan, memuriyet yaptığı sırada, arkadaşları sayesinde yönetmen Nişan Hançer ile tanıştı. Hançer'in filmde rol almaya davet ettiği Soydan, üniversite eğitimini tamamlamadığı için teklifi reddetti. Askerliğini yedek subay olarak yapan ve üniversite eğitimini tamamlayan sanatçı, arkadaşlarının ısrarıyla "Perde" mecmuasının 1966'da açtığı yarışmaya katıldı. İstanbul Radyosunun stajyerlik sınavlarına da hazırlanan Soydan, yarışmada birinci oldu. Birçok ünlü yıldız gibi Soydan da Yeşilçam'a adım atmadan önce asıl ismini değiştirdi. Usta oyuncu, Perde dergisinin sahibinin önerisiyle Rüçhan Tercan yerine, Murat Soydan adını aldı. Sinemaya Cüneyt Arkın ve Fatma Girik'in de rol aldığı "Kolsuz Kahraman" adlı filmle 1966'da adım atan sanatçı, daha sonra Selda Alkor'la "Ayrılık Olmasaydı" filminde başrol oynadı. "Dünyanın En Güzel Kadını", "Ayşem", "Yalan Yıllar", "Kahveci Güzeli", "Sana Dönmeyeceğim", "Nisan Yağmuru" ve "Yarın Başka Bir Gündür"ün arasında olduğu birçok filmde başrol oynayan usta oyuncu, kariyeri boyunca 200'e yakın filmde rol aldı. Murat Soydan, kariyerinin 4. filmi olan "Şeyh Şamil"de, at üzerinde gerçekleştirilen bir çekimde ölüm tehlikesi atlattı.

TÜRKAN ŞORAY, FATMA GİRİK VE HÜLYA KOÇYİĞİT'LE BAŞROLLERİ PAYLAŞTI



Sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneğinin başkanlığı üstlendi. 1970'li yılların önemli jönlerinden olan Soydan, birçok filmde Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile başrolü paylaştı.



Yeşilçam'da daha çok Türkan Şoray'la rol alan Soydan, 1972'de Şoray'la beraber oynadığı "Zulüm" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.



Hollywood'dan da film teklifi alan, fakat yabancı dili olmadığı için teklifleri kabul etmeyen usta oyuncu, sesiyle de dinleyicileri etkiledi. Soydan, 1969'dan 1990'lara kadar da birçok kez sahnelerde şarkı söyledi.



Sinemadan sahneye geçen öncü isimler arasında bulunan Soydan, Maksim ve Çakıl gibi büyük gazinoların değişmez sanatçısı haline geldi. Usta oyuncu, uzun yıllar şarkı söylese de şirketlerle anlaşamadığı için hiçbir zaman plak çıkarmadı.



Yeşilçam'da 1970'li yıllarda yaşanan durgunluk döneminin ardından 1980'li yılların başında yeniden sinemaya dönen sanatçı, "Balayı", "Yaşadıkça" ve "Reis Bey"in de aralarında olduğu önemli filmlerde rol aldı.



Murat Soydan, 1990'lı yıllardan itibaren "155 Polis İmdat", "Marziye", "Acı Hayat" ve "Girdap" ile birçok dizide oynadı.



Sanatçının 1970'te evlendiği ilk eşi Güler Samuray'dan bir, ikinci evliliğini yaptığı Uğur Gül Soydan'dan ise iki çocuğu oldu. Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap da çıkardı.

