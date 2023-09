Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tarık Akan vefatının 7. yılında anılıyor

Yaşamı boyunca 120 filmde rol alan, 7 kez Altın Portakal ödülüne layık görülen Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tarık Akan ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor.

Akan, kariyeri boyunca Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaştı. Sanatçının yaşamına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sinema yazarı ve araştırmacısı Tuba Deniz, "Yeşilçam sinemasına baktığımız zaman her ne kadar birbirini tekrar eden rollerde farklı yıldızları izlesek de her bir oyuncunun, izleyicinin gönlünü kazandığını, her bir yıldızın toplumda farklı bir karşılığı olduğunu düşünüyorum." dedi.