'Yıldızlar Altında Sinema' başlıyor

Kadıköy Belediyesi Kalamış Yaz Festivali kapsamında ‘Yıldızlar Altında Sinema ’ etkinliği bu yıl, 3 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek. Çarşamba ve Pazar günleri saat 21.00’da başlayacak gösterimlerde toplam 17 film sinemaseverlerle buluşacak. Gösterim 3 Temmuz Pazar günü 22.00’da Charlie Chaplin’ in sessiz klasiklerinden Sirk (The Circus) ile başlayacak. Chaplin’in 1928 yapımı Sirk filmine Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Chaplin imzalı film müzikleri eşlik edecek. YILDIZLAR ALTINDA E.T.’DEN CAZCI KARDEŞLER’E 17 FİLM

ALTIN AYI ÖDÜLLÜ ALCARRAS DA YILDIZLAR ALTINDA SİNEMA’DA



Sinematek/Sinema Evi’nin hazırladığı seçkide iki Steven Spielberg filmi birden yer alıyor.

1961 yapımı klasik müzikal Batı Yakası’nın Hikayesi’nin geçen yıl vizyona giren yeniden çevrimi E.T. de gösterilecek.



Öte yandan Almodovar’ın son filmi Paralel Anneler de beyaz perdede seyircisiyle buluşacak.



Ruhların Kaçışı, Japon Büyükelçiliği, Katalonyalı şeftali yetiştiricilerinin toprağından olma tehdidiyle karşı karşıya kalışını anlatan ve bu yıl Berlin Film Festivali’nde büyük ödül Altın Ayı’yı kucaklayan Alcarras MUBI, bir Wong Kar-Wai klasiği olan Chungking Ekspresi de seçkide yer alıyor.



ARABESK VE SELAMSIZ BANDOSU BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR



Yönetmen Ertem Eğilmez’in Yeşilçam’ı tiye alan son filmi Arabesk ve Nesli Çölgeçen’in gerçek bir olaya dayanan hikayesi Selamsız Bandosu filmi de gösterilecek.