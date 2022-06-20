'Yıldızlar Altında Sinema' başlıyor

Her yıl Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen ‘Yıldızlar Altında Sinema’ 3 Temmuz Pazar günü başlıyor. 30 Ağustos tarihine kadar sürecek gösterimler kapsamında, 17 film izleyiciyle buluşacak.

'Yıldızlar Altında Sinema' başlıyor

Haberler 20.06.2022 - 17:34

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Kadıköy Belediyesi Kalamış Yaz Festivali kapsamında ‘Yıldızlar Altında etkinliği bu yıl, 3 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek.

Çarşamba ve Pazar günleri saat 21.00’da başlayacak gösterimlerde toplam 17 film sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterim 3 Temmuz Pazar günü 22.00’da Charlie Chaplin’in sessiz klasiklerinden Sirk (The Circus) ile başlayacak. Chaplin’in 1928 yapımı Sirk filmine Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Chaplin imzalı film müzikleri eşlik edecek. 

YILDIZLAR ALTINDA E.T.’DEN CAZCI KARDEŞLER’E 17 FİLM

Marilyn Monroe’nun Billy Wilder komedisi, Bazıları Sıcak Sever, Audrey Hepburn ve Gregory Peck’in Roma Tatili, müzikal Oz Büyücüsü, Singin’ in the Rain, Hitchcock’un Vertigo ve Fellini, Cabiria’nın Geceleri, bu yaz Kalamış Parkı’nda izlenecek klasiklerden yalnızca bazıları.

ALTIN AYI ÖDÜLLÜ ALCARRAS DA YILDIZLAR ALTINDA SİNEMA’DA

Sinematek/Sinema Evi’nin hazırladığı seçkide iki Steven Spielberg filmi birden yer alıyor.

1961 yapımı klasik müzikal Batı Yakası’nın Hikayesi’nin geçen yıl vizyona giren yeniden çevrimi E.T. de gösterilecek.

Öte yandan Almodovar’ın son filmi Paralel Anneler de beyaz perdede seyircisiyle buluşacak.

Ruhların Kaçışı, Japon Büyükelçiliği, Katalonyalı şeftali yetiştiricilerinin toprağından olma tehdidiyle karşı karşıya kalışını anlatan ve bu yıl Berlin Film Festivali’nde büyük ödül Altın Ayı’yı kucaklayan Alcarras MUBI, bir Wong Kar-Wai klasiği olan Chungking Ekspresi de seçkide yer alıyor.

ARABESK VE SELAMSIZ BANDOSU BİR KEZ DAHA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Yönetmen Ertem Eğilmez’in Yeşilçam’ı tiye alan son filmi Arabesk ve Nesli Çölgeçen’in gerçek bir olaya dayanan hikayesi Selamsız Bandosu filmi de gösterilecek.

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